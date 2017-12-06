В Чуйской области 18-летний парень убил случайного попутчика

В Чуйской области задержан 18-летний подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД региона.

По ее данным, 1 декабря в дежурную часть ОВД Аламудунского района поступило сообщение об обнаружении тела в селе Озерном. После осмотра места сотрудники милиции обнаружили и орудия преступления.

По факту возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления задержан 18-летний местный житель С.Б., который пояснил, что с убитым он познакомился в такси. По приезде они поссорились, и С.Б. убил попутчика.

Задержанный заключен в СИЗО №1 Бишкека. Назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Личность убитого устанавливают. Ведется следствие.