Подозреваемый в убийстве дальнобойщика из Кыргызстана задержан в Бельгии

В Бельгии задержан подозреваемый в убийстве водителя-дальнобойщика из Кыргызстана, которое произошло в Литве. Об этом сообщил портал DELFI со ссылкой на прокурора Дарюса Якутиса.

Отмечается, что пока личность и национальность подозреваемого не раскрываются. Известно только, что это не гражданин Литвы. По данным свидетелей, убитый водитель коротал вечер в кругу коллег, позже между ними, вероятно, разгорелся конфликт. Однако прокуроры сомневаются в верности этой версии.

«Такую вероятность исключать нельзя, но это наименее вероятная версия. На месте работали эксперты, осматривали тягач, собирали улики и решали вопрос передачи транспортного средства владельцам. На данный момент тягач им уже передали», — рассказал журналистам Дарюс Якутис.

Напомним, водитель большегрузного автомобиля 64-летний Николай Хлебаев пропал 28 ноября на дороге Каунас - Клайпеда. Вскоре полиция Литвы получила сообщение о том, что автомобиль пропавшего стоит на площадке в Йосвайняй. Туда приехала полиция и обнаружила тягач Mercedes Benz Actros. Кабина была закрыта. Полицейские выбили окно и обнаружили тело Николая Хлебаева с колотой раной в области груди.