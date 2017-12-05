28 бизнес-леди более 10 часов толкали замерзший автобус на трассе в Казахстане

В Казахстане карагандинские полицейские спасли 28 челночниц. Они стали пленницами замерзшего автобуса на автодороге Алматы — Екатеринбург, сообщили Tengrinews.kz.

По данным МПС ДВД Карагандинской области, 28 женщин возвращались после шоп-тура в Китае на автобусе. Неожиданно водитель автобуса сообщил пассажиркам, что не сможет продолжить путь, так как замерзло топливо.

Женщины с водителем принялись толкать автобус. Они провели на морозе более десяти часов. Попутно пытались остановить проезжающие авто и просили помощи. Но никто из водителей на их просьбы не откликнулся.

Фото МПС ДВД Карагандинской области. Автобус заметили стражи порядка и помогли замерзавшим женщинам

Полицейские батальона дорожно-патрульной полиции ДВД Карагандинской области Саламат Кабылгазыулы и Жансаят Касымбеков увидели автобус, вокруг которого суетились пассажирки и водитель, и поспешили им на помощь.

Часть челночниц отвезли в село Акшатау в пункт обогрева. Благодарные полицейским женщины сами написали пост и разместили его в социальной сети Instagram. Полицейские отметили, что зимой на дороге частенько случаются ЧП, но обычно водители стараются не замечать пострадавших и предпочитают проехать мимо.