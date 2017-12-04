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Происшествия

Тело погибшей в турецкой Бурсе кыргызстанки готовят к отправке на родину

Тело погибшей в турецкой провинции Бурса кыргызстанки готовят к отправке на родину. Об этом сообщил МИД КР.

По его данным, Генеральное консульство КР в Стамбуле, связавшись с местной полицией, получило подтверждение факта смерти, а полиция провинции Бурса начала расследование. Генконсульство КР связалось с родственниками погибшей.  Достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией о доставке тела девушки на родину на безвозмездной основе по маршруту Стамбул – Бишкек.

Напомним, сегодня стало известно, что в Бурсе погибла гражданка Кыргызстана.
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