Житель Сокулука в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину

Сотрудники милиции задержали жителя села Сокулук, в состоянии алкогольного опьянения задушившего женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 10 ноября в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины в селе Тош-Булак.

Личность убитой установлена, это 38-летняя Ч.А. По факту возбуждено уголовное дело, задержан 46-летний Ц.А., который дал признательные показания.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с женщиной распивал спиртные напитки, после чего они повздорили. В порыве ярости мужчина задушил ее и скрылся.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. Ведется следствие.