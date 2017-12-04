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Житель Сокулука в состоянии алкогольного опьянения задушил женщину

Сотрудники милиции задержали жителя села Сокулук, в состоянии алкогольного опьянения задушившего женщину. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 10 ноября в дежурную часть ОВД Сокулукского района поступило сообщение об обнаружении тела женщины в селе Тош-Булак.

Личность убитой установлена, это 38-летняя Ч.А. По факту возбуждено уголовное дело, задержан 46-летний Ц.А., который дал признательные показания.

По предварительным данным, подозреваемый вместе с женщиной распивал спиртные напитки, после чего они повздорили. В порыве ярости мужчина задушил ее и скрылся.

В настоящее время задержанный помещен в изолятор временного содержания ОВД Сокулукского района. Ведется следствие.
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