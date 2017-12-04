В Казани 16-летний кыргызстанец ограбил посетителя торгового центра

В Казани задержали 16-летнего кыргызстанца, который на автостоянке торгового центра угрожал ножом 18-летнему парню, требуя деньги. Об этом сообщили на сайте Службы вневедомственной охраны Татарстана.

По его данным, прибывшим на место происшествия росгвардейцам потерпевший пояснил, что поначалу нападавший ходил за ним по всему торговому центру, а затем вышел за ним на улицу. И когда пострадавший подошел к машине, кыргызстанец подошел с ножом и потребовал тысячу рублей.

Подозреваемого в преступлении задержали и передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

У него изъяли нож и пневматический пистолет, не снаряженный газовым баллоном. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» УК РФ.