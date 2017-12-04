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Происшествия

В Кара-Балте милиционер попытался зарезать себя кухонным ножом

В городе Кара-Балте 3 декабря в 20.00 в своем доме милиционер взвода Патрульной милиции ОВД Жайылского района ГУВД Чуйской области совершил попытку суицида, ударив себя кухонным ножом. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По показаниям супруги, мужчина и ранее пытался совершить суицид. Назначены судебно-биологическая и судебно-медицинская экспертизы.

Сотрудники Службы внутренних расследований МВД Кыргызской Республики проводят служебное расследование по факту.

Милиционер работает в органах внутренних дел с 2011 года, женат, имеет двоих детей. 
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