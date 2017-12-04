Жестокое обращение с малышом. Жена просит отпустить мужа и не наказывать строго

Мать мальчика, которого в живот пнул отец, просит отпустить его. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, женщине 40 лет. Накануне она пришла в правоохранительные органы и просила отпустить мужа.

«Мать мальчика отказывается писать заявление и просит отпустить ее мужа. Следствие продолжает разбирательства по факту жестокого обращения с ребенком. Сегодня Октябрьский райсуд вынесет решение, оставить задержанного под подпиской о невыезде или арестовать на время следствия. Соответствующее ходатайство подало в суд следствие», — сказали в ГУВД.

Инцидент, когда отец пинал лежащего на земле малыша в живот, был зафиксирован на видео. Очевидцы разместили его в Интернете и потребовали реакции от правоохранительных органов. Мужчина задержан и водворен в ИВС. Ему 50 лет. Он уроженец Чуйской области. В милиции по факту возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР.