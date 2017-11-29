В Москве экстремист из Кыргызстана приговорен к двум годам колонии

Бабушкинский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима уроженца Кыргызстана Кубанычбека Садырова — одного из участников ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По их данным, дело было рассмотрено в особом порядке.

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Подсудимый задержан 22 декабря 2016 года. Остальные восемь фигурантов дела, трое из которых предполагаемые организаторы, вину в инкриминируемых преступлениях не признают. Их дело будет рассмотрено в рамках отдельного судопроизводства.

Обвиняемые являются гражданами России, Казахстана и Кыргызстана. По данным ФСБ, они проводили идеологическую обработку новых сторонников, изучали запрещенную литературу, обсуждали планы создания на территории РФ так называемого халифата. В ходе проведенных обысков у них изъяты экстремистская литература, средства связи, электронные носители информации с отчетами о работе.