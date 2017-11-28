В Чуйской области пьянка закончилась убийством

В Кеминском районе задержан подозреваемый в убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, ночью 24 ноября в дежурную часть ОВД Кеминского района поступило сообщение о том, что в одном из домов села Боролдой произошло убийство.

По приезду на место установлено, что 33-летний местный житель Б.У. распивал спиртные напитки со своим знакомым по имени Мика. Между ними произошла ссора. Б.У. нанес мужчине ножевые ранения, от которых последний умер на месте.

Была установлена личность убитого. Им оказался 40-летний житель села Алтымыш Кеминского района.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Кеминского района. Ведется следствие.