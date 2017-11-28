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Происшествия

Задержан кыргызстанец, промышлявший кражами на Белорусском вокзале в Москве

В Москве задержали гражданина Кыргызстана, промышлявшего кражами на Белорусском вокзале. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД на транспорте по Центральному федеральному округу.

По ее данным, в дежурную часть обратился с заявлением гражданин республики Беларусь. Мужчина сообщил, что в кассовом зале Белорусского вокзала Москвы неизвестный похитил его мобильный телефон, оставленный без присмотра.

Подозреваемого задержали на привокзальной площади. У 36-летнего кыргызстанца изъяли похищенное. Кроме того, транспортные полицейские выяснили, что на территории РФ он находится незаконно.

«В процессе разбирательства с задержанным полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, после чего появились весомые доказательства его причастности к краже телефона заявителя и объяснилось наличие у него женской сумочки с деньгами и телефоном», — отметили в пресс-службе.

Как оказалось, спустя полчаса после первого хищения он в том же кассовом зале украл сумочку у пассажирки, которая к этому моменту сама прибыла в полицию сообщить о случившемся.

По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Ведется расследование, его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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