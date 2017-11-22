В Баткене братья ограбили дом, а через два месяца вернулись и напали на хозяев

В Баткенской области злоумышленники совершили разбойное нападение на хозяев дома, где ранее уже совершили кражу. Об этом сообщила пресс-служба УВД области.

По ее данным, преступление совершено в ночь на 22 ноября (примерно в 2.00) в селе Боз-Адыр Баткенского района.

Как сообщается, двое неизвестных проникли в дом местного жителя. Хозяева проснулись от шума, и злоумышленники стали брызгать им в лицо из баллончика, предположительно перцового. Один из налетчиков закрывал рот хозяйке дома, чтобы она не кричала. Супруг оказал сопротивление. Не справившись с ним, налетчики убежали.

На месте преступления обнаружены принадлежавшие подозреваемым вещи, в том числе пистолет, маски, три газовых баллончика, рюкзак, веревки и фонарик.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Это жители Кара-Кульджинского района Ошской области, братья К.И. и К.М., 1988 и 1990 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 части 2, 3 и 4 (разбой) УК КР. Назначены судебно-медицинская, дактилоскопическая и другие необходимые экспертизы. Подозреваемые помещены в ИВС.

Как отмечается, расследованием установлено, что в начале сентября они, проникнув в этот же дом, похитили 40 миллионов узбекских сумов, возбуждено уголовное дело по статье 164 (кража) УК КР.

Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.