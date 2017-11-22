Москвичка фиктивно «приютила» 10-летнего кыргызстанца

Жительница Москвы в деревне Ветчаны фиктивно прописала в собственном доме 10-летнего гражданина Кыргызстана. Об этом сообщили в УМВД России по Рязанской области.

По их данным, в нарушении миграционного законодательства подозревается 34-летняя жительница города Москвы, которой принадлежит дом в деревне Ветчаны.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ей грозит крупный штраф.

Региональные управления ФСБ и МВД России напоминают жителям Рязанской области, что, осуществляя фиктивную постановку на учет иностранных граждан, они не только совершают уголовно наказуемое деяние, но и не исключено, что способствуют сокрытию злоумышленников, подозреваемых в совершении преступлений, скрывающихся от розыска или готовящихся к совершению теракта.