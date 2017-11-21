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В Таджикистане задержали контрабандный уголь из Кыргызстана

В Согдийской области Таджикистана таможенники пресекли крупную контрабанду твердого топлива из Кыргызстана. Об этом сообщил информационный портал News-Asia.

По его данным, на грузовике ЗИЛ гражданин Таджикистана пытался провезти пять тонн угля, привезенного контрабандным путем неизвестными из соседней страны.

По данным Таможенной службы Таджикистана по Согдийской области, уроженец Гафуровского района области не смог представить документы на свой груз. После допроса он рассказал, что купил его в соседнем Джаббар-Расуловском районе у какого-то неизвестного продавца, на вид кыргызской национальности, сообщившего, что его товар хороший и из соседней страны.

В отношении арестованного возбуждено уголовное дело за попытку провоза груза без документов, устанавливается нелегальный перевозчик и поставщик очередной партии каменного угля.
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