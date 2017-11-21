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Происшествия

В Кыргызстане биологически активную добавку сделали лекарством, чтобы сэкономить

В Кыргызстане биологически активной добавке незаконно присвоили статус лекарственного препарата. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

Возбуждено уголовное дело в отношении гражданки К.Г. и других должностных лиц Департамента лекарственного обеспечения и медицинской техники (ДЛОиМТ) по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

Установлено, что К.Г., занимавшая должность заместителя председателя Фармакологического комитета ДЛОиМТ, незаконно подготовила материалы, на основании которых препарату (БАДу) придан статус лекарственного средства, после чего его импортировали в Кыргызстан.

Следует отметить, что в отличие от БАД лекарственные средства освобождаются от налога в 12 процентов при ввозе в страну.

Государственному бюджету причинен ущерб в особо крупном размере. Ведется следствие.
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