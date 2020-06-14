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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Еще 437 кыргызстанцев сегодня прибыли в Бишкек из Москвы

В Бишкек из Москвы сегодня прибыли граждане Кыргызстана, сообщает республиканский штаб.

Рейс, на борту которого прибыли 437 кыргызстанцев, осуществила авиакомпания «Аэрофлот» по маршруту Москва — Бишкек.

В штабе отмечают, что число желающих вернуться домой по-прежнему большое. Поэтому комиссионный отбор пассажиров производился на основании личных заявлений граждан КР по гуманитарным критериям. В частности, на рейс были отобраны главным образом женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей до двух лет, а также граждане имеющие тяжелые заболевания и уважительные причины для возвращения, связанные со смертью близких родственников.

Все прибывшие граждане будут помещены в обсервацию для прохождения установленных медицинских процедур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155964/
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