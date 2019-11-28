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Агент 024

Самолет рейса по маршруту Бишкек — Москва вылетел с задержкой в восемь часов

Фото 24.kg. Самолет, которого 183 пассажира ждали с 6.00, чтобы улететь в Москву

Рейс SU1883 по маршруту Бишкек — Москва вылетел из международного аэропорта «Манас» с задержкой в восемь часов. Об этом 24.kg сообщили пассажиры.

По их данным, вылет рейса откладывался четыре раза. Причина: борт, который должен был совершить рейс по маршруту Москва — Бишкек, не прилетел в «Манас». Он приземлился в Алматы из-за густого тумана в столице Кыргызстана.

«Примерно в 13.10 нам сказали, что самолет наконец вылетел из Алматы. В аэропорту «Манас» он приземлился примерно в 13.30. Борт сразу же начали готовить к полету», — рассказали читатели.

Напомним, что самолет российской авиакомпании «Аэрофлот» должен был вылететь в Москву в 6.00. Однако рейс задержали. В результате 183 пассажирам пришлось ждать вылета в стерильной зоне аэропорта «Манас» около восьми часов.

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