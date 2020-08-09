Из Москвы прилетели 420 граждан Кыргызстана

Сегодня в Кыргызстан прибыл борт российской авиакомпании «Аэрофлот» по маршруту Москва – Бишкек, в Кыргызстан возвращены 420 граждан страны. Об этом сообщает МИД КР.

Домой вернулись в том числе 35 малолетних детей.

В Кыргызстан также вернулись студенты, обучающиеся в российских вузах, женщины, находящиеся на поздних сроках беременности и имеющие малолетних детей, а также граждане, имеющие серьезные причины для срочного возвращения на родину — тяжелые заболевания, недавно перенесенные хирургические операции, потерявшие родных и оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.