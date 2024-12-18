Все билеты проданы. Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый поезд

Сегодня в Москву из Бишкека отправляется первый пассажирский поезд. Железнодорожное движение между столицами России и Кыргызстана возобновляется после долгого перерыва.

«Первый за 4,5 года пассажирский состав отправится 18 декабря из Бишкека в Москву в 20.00 (время местное). Состав состоит из 10 плацкартных и купейных вагонов. Все билеты проданы, что было ожидаемо, поскольку это первый за несколько лет рейс», — отметили в «Российских железных дорогах».

Напомним, поезда из Бишкека будут отправляться каждые среду и субботу, а прибывать в Москву — в субботу и вторник. В обратном направлении составы будут отправляться по воскресеньям и средам и прибывать в столицу КР по средам и субботам.

В Москву поезда будут прибывать на Павелецкий вокзал, ранее они прибывали на Казанский вокзал. Стоимость билета составляет от 11 тысяч сомов.