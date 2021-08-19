COVID-19. После двухлетнего перерыва местные авиакомпании возобновляют рейсы

Почти после двухлетнего перерыва, связанного с ограничениями из-за пандемии коронавируса, авиакомпании Кыргызстана получили разрешение на возобновление авиаперевозок, в том числе пассажирских. Информацию 24.kg подтвердили в «Авиа Траффик Компани».

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«В соответствии с решением оперативного штаба Российской Федерации по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, согласно которому было принято решение об увеличении регулярных авиарейсов в Кыргызстан по маршрутам Москва — Бишкек с трех до семи рейсов в неделю, из Новосибирска, Красноярска, Казани, Екатеринбурга, Иркутска, Грозного в Бишкек с частотой один рейс в неделю на каждом маршруте, авиакомпания «Авиа Траффик Компани» сообщает о частичном возобновлении регулярных рейсов по направлению в Российскую Федерацию», — рассказали ее представители.

По их данным, начиная с 27 августа 2021 года возобновляются регулярные рейсы по следующим направлениям:

• Бишкек — Москва — Бишкек, с 27 августа ежедневно кроме вторника;

• Бишкек — Новосибирск — Бишкек, с 27 августа по пятницам;

• Бишкек — Казань — Бишкек, с 30 августа по понедельникам;

• Бишкек — Грозный — Бишкек, с 31 августа по вторникам;

• Бишкек — Красноярск — Бишкек, с 31 августа по вторникам;

• Бишкек — Иркутск — Бишкек, со 2 сентября по четвергам.



«Стоимость авиабилетов нашей авиакомпании на регулярные рейсы составит от 7 тысяч до 35 тысяч 250 сомов в зависимости от направления», — отметили в «Авиа Траффик Компани».

Авиабилеты на регулярные рейсы можно приобрести в офисе по авиакомпании, во всех авиакассах Бишкека и Оша, в представительствах авиакомпании и на сайте www.aero.kg.

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