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Общество

Возобновление рейса. Стала известна стоимость билетов на поезд Бишкек — Москва

С 18 декабря возобновляется курсирование пассажирского поезда Бишкек — Москва с прибытием на Павелецкий вокзал. Об этом сообщили в пресс-службе ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

Уточняется, что пассажирский состав отправляется из Бишкека по средам и субботам, прибывает в Москву по субботам и вторникам.

Из Москвы поезд отправляется по воскресеньям и средам, в Бишкек прибывает по средам и субботам.

В компании напоминают, что стоимость билетов в кассах ГП «НК «Кыргыз темир жолу» для проезда в пассажирских поездах варьируется в зависимости от сроков покупки билета до отправления поезда, возраста пассажира, категории вагона, вида оформления, курса валюты.

Поезд Бишкек — Москва, стоимость билета (туда входит оплата комплекта постельного белья):

  • пассажирам старше 10 лет — от 11 тысяч сомов;
  • детям от пяти до десяти лет — от 5 тысяч 200 сомов;
  • детям до пяти лет бесплатно.

Отмечается, что бесплатный провоз допускается для одного ребенка до пяти лет без занятия отдельного места из расчета на одного взрослого пассажира.

Бесплатный провоз ручной клади составляет 36 килограммов. В счет бесплатной нормы веса и размеров ручной клади могут входить разобранный велосипед без мотора, аудио- и видеоаппаратура.

Бесплатный провоз сверх установленной нормы ручной клади распространется на складную детскую коляску, оборудование, необходимое для передвижения лиц с ограниченной подвижностью.

Предусмотрен бесплатный провоз комнатных домашних животных (птиц, собак, кошек), помещенных в специальную тару, в счет нормы веса и размера ручной клади.

Разрешен провоз не более двух собак крупных пород в отдельном купе при оплате проезда всех четырех мест в купе (при наличии намордника).

Гарантируется бесплатный провоз собак-поводырей пассажирам с нарушением зрения (незрячим и слабовидящим) в вагонах любых типов (классов) без выкупа всех мест в купе.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/311103/
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