Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП

Открытие многоквартирного дома в верхней части столичного микрорайона «Джал» жители приняли за чрезвычайное происшествие. Об этом сообщила пользователь социальной сети Facebook Алтынай Солтонбек.

«А что случилось в микрорайоне «Джал»? Милиция толпами, скорая, куча авто...», — написала она.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУВД Бишкека, в связи со сдачей в эксплуатацию многоквартирного дома для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности с 14.00 выставили оцепление. В настоящее время оцепление сняли.