19:07
+6
USD 69.75
EUR 82.21
RUB 1.17
Происшествия

Открытие многоквартирного дома в «Джале» жители приняли за ЧП

Открытие многоквартирного дома в верхней части столичного микрорайона «Джал» жители приняли за чрезвычайное происшествие. Об этом сообщила пользователь социальной сети Facebook Алтынай Солтонбек.

«А что случилось в микрорайоне «Джал»? Милиция толпами, скорая, куча авто...», — написала она.

Как сообщили ИА «24.kg» в пресс-службе ГУВД Бишкека, в связи со сдачей в эксплуатацию многоквартирного дома для сотрудников Государственного комитета национальной безопасности с 14.00 выставили оцепление. В настоящее время оцепление сняли. 
Ссылка:
просмотров: 1259
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке горит двухэтажный дом
Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
Задержаны иностранные террористы, вербовавшие кыргызстанцев
В Бишкеке зарезали оперативника Первомайского РУВД
Оперативники МВД, уличенные в получении взятки, сбежали от сотрудников АКС ГКНБ
Вербовщика террористической организации задержали в Бишкеке
Школьницу сбили на пешеходном переходе в «Джале»
Неизвестные проникли в дом кандидата в президенты Омурбека Бабанова
Опасная служба. Двое сотрудников ГКНБ получили ножевые ранения
Энергетики устраняют последствия возгорания на подстанции «Айни»
Популярные новости
Угнанное в&nbsp;Казахстане авто нашли у&nbsp;сотрудника Госкомитета нацбезопасности&nbsp;КР Угнанное в Казахстане авто нашли у сотрудника Госкомитета нацбезопасности КР
В&nbsp;Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку В Оше 20-летний парень пытался изнасиловать четырехлетнюю девочку
Музеи и&nbsp;библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе Музеи и библиотеки Кыргызстана разворовали. Украдены вещи семьи Михаила Фрунзе
Улыбка Фортуны: женщина выиграла в&nbsp;лотерею два раза за&nbsp;один день Улыбка Фортуны: женщина выиграла в лотерею два раза за один день
Бизнес
Успей получить подарок&nbsp;&mdash; бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom! Успей получить подарок — бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom!
Узнайте, как получить 1&nbsp;ГОД бесплатных звонков и&nbsp;Интернета! Узнайте, как получить 1 ГОД бесплатных звонков и Интернета!
Mega iTV&nbsp;&mdash; смотри цифровое телевидение с&nbsp;комфортом! Mega iTV — смотри цифровое телевидение с комфортом!
40&nbsp;ГБ Интернета без ограничения скорости в&nbsp;новом тарифе от&nbsp;О! 40 ГБ Интернета без ограничения скорости в новом тарифе от О!