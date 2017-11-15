В Ошской области таможенники изъяли 20 тонн незаконно ввезенных отрубей. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Кыргызстана.

По ее данным, в районе села Жапалак Ошской области сотрудники оперативной таможни «Юг» проверили грузовик марки «ДАФ-FT 95 XF-430» с полуприцепом под управлением гражданина КР М.М.

Как сообщается, в грузовом отсеке автомашины обнаружили 19,2 тонны пшеничных остатков (отруби) в полипропиленовых мешках на общую сумму 153 тысячи 600 сомов.

Материалы переданы в прокуратуру Ошской области.