В Болгарии вандалы осквернили памятник советскому солдату Алеше

Вандалы вновь осквернили памятник советскому воину-освободителю в Болгарии, сообщило интернет-издание vesti.ru.

Злоумышленники нарисовали свастику и написали антисемитские лозунги на монументе солдату Алеше, сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на портал «Русская Болгария». В социалистической партии призвали наказать преступников.