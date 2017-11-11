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Происшествия

В Болгарии вандалы осквернили памятник советскому солдату Алеше

Вандалы вновь осквернили памятник советскому воину-освободителю в Болгарии, сообщило интернет-издание vesti.ru.

Злоумышленники нарисовали свастику и написали антисемитские лозунги на монументе солдату Алеше, сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на портал «Русская Болгария». В социалистической партии призвали наказать преступников.

Инцидент произошел после того, как в российском МИД призвали прекратить осквернение памятников советским воинам в Болгарии. Ранее памятник осквернили в марте 2017 года, в связи с чем Россия направила Болгарии ноту протеста.
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