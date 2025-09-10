16:58
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Происшествия

Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке

В Бишкеке вновь пострадал объект городской инфраструктуры. На бульваре Эркиндик неизвестные повредили ростовые фигуры уличных шахмат.


Видео, которым поделились очевидцы в соцсетях, показывает разбросанные по площадке фигуры, некоторые из них поломаны. Картина действительно печальная — горожане в комментариях возмущаются происходящим и требуют от мэрии усилить контроль за сохранностью общественного имущества.
Напомним, уличные шахматы на бульваре Эркиндик появились как часть проекта по созданию комфортных зон для отдыха горожан. Теперь жители опасаются, что без охраны или камер такие инициативы могут быстро прийти в упадок.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/342988/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Против вандалов. В Кыргызстане установили видеокамеры на пассажирские поезда
Милиция установила личности хулиганов, закидавших камнями поезд Балыкчи — Бишкек
Поезд Балыкчи — Бишкек неизвестные опять закидали камнями
В Бишкеке сломали саженцы на улице Московской
Сломанные деревья в микрорайоне «Улан-2». Мэрия не считает это своей проблемой
В Бишкеке снова сломали молодые деревья
Канышай Мамыркулова төрт жылдык пробация менен абактан бошотулду
Вандалы изрисовали окна здания в центре Бишкека
В Новопавловке на кладбище вандалы разбили надгробные памятники
На новой остановке на улице Ахунбаева в Бишкеке разбили стекло
Популярные новости
Из&nbsp;Кыргызстана в&nbsp;Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан Из Кыргызстана в Узбекистан доставили крупную партию наркотиков: кто задержан
Штормовое предупреждение: в&nbsp;горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки Штормовое предупреждение: в горных районах Кыргызстана ожидаются селевые потоки
Авиакатастрофа в&nbsp;Актау. МИД России проинформировал о&nbsp;страховых выплатах Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Нападение с&nbsp;ножами в&nbsp;ТЦ&nbsp;Vefa: женщина и&nbsp;ее&nbsp;муж едва остались живы Нападение с ножами в ТЦ Vefa: женщина и ее муж едва остались живы
Бизнес
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
Впервые в&nbsp;ЦА&nbsp;&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил китайскую систему платежей CIPS Впервые в ЦА «Элдик Банк» запустил китайскую систему платежей CIPS
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
10 сентября, среда
16:51
Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркинди...
16:48
В Бишкеке произошла массовая драка, возбуждено уголовное дело
16:45
В Нарыне задержан мужчина за сексуальные действия в отношении несовершеннолетней
16:43
Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
16:40
Замдиректора о снесенном панно в Русской драме: культурной ценности не было