Неизвестные сломали уличные шахматы на бульваре Эркиндик в Бишкеке

В Бишкеке вновь пострадал объект городской инфраструктуры. На бульваре Эркиндик неизвестные повредили ростовые фигуры уличных шахмат.

Видео, которым поделились очевидцы в соцсетях, показывает разбросанные по площадке фигуры, некоторые из них поломаны. Картина действительно печальная — горожане в комментариях возмущаются происходящим и требуют от мэрии усилить контроль за сохранностью общественного имущества.Напомним, уличные шахматы на бульваре Эркиндик появились как часть проекта по созданию комфортных зон для отдыха горожан. Теперь жители опасаются, что без охраны или камер такие инициативы могут быстро прийти в упадок.