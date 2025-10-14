20:17
Происшествия

Картину с Христофором Колумбом вандалы облили краской в музее Мадрида

Картину с Христофором Колумбом облили краской в музее Мадрида, пишет El País.

По данным издания, активистки экологической организации Futuro Vegetal облили биоразлагаемой красной краской полотно художника Хосе Гарнело «Первое чествование Христофора Колумба» в Музее военно-морского флота Испании, выкрикивая «Нечего праздновать!»

Фото El País. Картину с Христофором Колумбом вандалы облили краской в музее Мадрида

Отмечается, что эта акция посвящена историческим требованиям коренных народов о возмещении ущерба за оккупацию их территорий и осуждает нынешний неоколониализм, эксплуатирующий их природные ресурсы.

Охрана музея задержала активисток и вывела из зала. Позже им предъявлено обвинение в преступлении против культурного наследия.

12 октября в Испании отмечают День испанской нации. В эту дату в 1492 году морская экспедиция из Испании под руководством Христофора Колумба открыла Америку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347058/
просмотров: 369
