Картину с Христофором Колумбом облили краской в музее Мадрида, пишет El País.

По данным издания, активистки экологической организации Futuro Vegetal облили биоразлагаемой красной краской полотно художника Хосе Гарнело «Первое чествование Христофора Колумба» в Музее военно-морского флота Испании, выкрикивая «Нечего праздновать!»

Фото El País. Картину с Христофором Колумбом вандалы облили краской в музее Мадрида

Отмечается, что эта акция посвящена историческим требованиям коренных народов о возмещении ущерба за оккупацию их территорий и осуждает нынешний неоколониализм, эксплуатирующий их природные ресурсы.

Охрана музея задержала активисток и вывела из зала. Позже им предъявлено обвинение в преступлении против культурного наследия.

12 октября в Испании отмечают День испанской нации. В эту дату в 1492 году морская экспедиция из Испании под руководством Христофора Колумба открыла Америку.