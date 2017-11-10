В Кыргызстан пытались незаконно ввезти лекарства

Сотрудники оперативной таможни «Юг» выявили незаконный ввоз медицинских препаратов на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба ГТС КР.

По ее данным, в районе села Кызыл-Бель Баткенской области проверена автомашина «Тойота Эстима» с государственными номерными знаками КР под управлением кыргызстанца Г.Т.М.

При осмотре багажного отделения обнаружены три дорожные сумки с медицинскими препаратами из 10 наименований иностранного происхождения (Индия) на 1 миллион 900 тысяч 500 сомов. Груз пытались ввезти из Таджикистана мимо таможенного контроля.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.