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Происшествия

В городе Ноокате продавали алкоголь без разрешительных документов

Сотрудники ГСБЭП выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующих разрешений в магазине на центральном рынке Нооката. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, обнаружено 87,63 литра. Магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю К.Н.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 (незаконное производство, сбыт спирта и алкогольной продукции) УК КР.

Проводится расследование.
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