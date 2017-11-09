В городе Ноокате продавали алкоголь без разрешительных документов

Сотрудники ГСБЭП выявили факт незаконной реализации алкогольной продукции без соответствующих разрешений в магазине на центральном рынке Нооката. Об этом сообщили в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями.

По их данным, обнаружено 87,63 литра. Магазин принадлежит индивидуальному предпринимателю К.Н.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 201 (незаконное производство, сбыт спирта и алкогольной продукции) УК КР.

Проводится расследование.