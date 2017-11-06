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Убийство брата Аиды Саляновой. Улан бросился на преступников, чтобы спасти сына

Убившие брата депутата парламента от фракции «Ата Мекен» Аиды Саляновой были в камуфляжной форме и специальной обуви для силовиков — берцах. Об этом ИА «24.kg» рассказала сестра Аиды и Улана Саляновых — Чинара Салянова.

По ее словам, никто из членов семьи до сих пор не может поверить в случившееся и не понимает, как и кому мог помешать их младший брат.

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«Он был очень добрым и простым человеком. Никогда не пользовался служебным положением нашей сестры Аиды. Улан занимался ремонтом и покраской автомобилей на СТО. За что его убили, мы не знаем. Он был для Аиды всем», — рассказала Чинара Салянова.

Она добавила, что, со слов вдовы Улана Салянова — Ларисы, — в ночь убийства они с мужем и младшим сыном Абаем находились дома. Старший сын Акай вышел за ворота (семья проживала в своем доме в селе Кок-Джар), когда в дом ворвались неизвестные.

«Лариса говорит, что они (нападавшие) были одеты в форму, как у бойцов спецназа, лица скрывали черные полумаски, все были обуты в берцы. Они не требовали денег. Улан стал спрашивать, кто они и что им нужно, тогда один из ворвавшихся выхватил пистолет и приставил оружие к виску Абая. Улан бросился на неизвестного, чтобы защитить сына. И тут прогремели два выстрела. Абай успел убежать к соседям. Нападавшие, убив Улана, скрылись. Они ничего не взяли», — подчеркнула Чинара Салянова.

Дело об убийстве расследует Следственная служба МВД. Руководство ведомства взяло расследование под личный контроль.

В столице и по Чуйской области введен план «Перехват». Известно, что подозреваемые скрылись на минивэне белого цвета.
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