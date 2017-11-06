Убийство брата депутата Аиды Саляновой. Комментарий МВД

МВД распространило информационное сообщение по факту убийства депутата парламента Аиды Саляновой.

6 ноября 2017 года в дежурную часть поступила информация о разбойном нападении, совершенном в селе Кок-Джар Аламудунского района Чуйской области.

Прибывшими на место сотрудниками милиции установлено, что в ночь на 6 ноября примерно в 01.30 несколько неизвестных лиц в масках проникли в дом Улана Салянова, проживающего в селе Кок-Джар.

По предварительным данным, злоумышленники произвели два выстрела из огнестрельного оружия в 42-летнего Улана Салянова, после чего скрылись с места происшествия. Потерпевший от полученных ран скончался после того, как был доставлен в территориальную больницу.

В момент совершения преступления в доме находились хозяин дома, его супруга и сын 2000 года рождения.

По полученным данным, преступники предположительно скрылись на минивэне белого цвета. Органами внутренних дел по городу Бишкеку и Чуйской области введен план «Перехват», ведется комплекс оперативно-следственных действий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к тяжкому преступлению.

Следствием рассматриваются несколько версий данного преступления. Версия политического характера не рассматривается.

В настоящее время созданы следственно-оперативные группы, в которые вошли оперативные сотрудники ГУВД Чуйской области, МВД. Расследование проводит Следственная служба МВД КР. Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Расследование преступления находится на контроле руководства МВД.