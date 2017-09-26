Кантское предприятие теплоснабжения провело тендер с нарушениями

Кантское предприятие теплоснабжения при «Кыргызтеплоэнерго» провело тендер на закупку мазута с нарушениями. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, прокуратурой Ысык-Атинского района Чуйской области по материалам ГСБЭП возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Кантского предприятия теплоснабжения при «Кыргызтеплоэнерго» (КПТС) и руководителей ОсОО «Д.К.».

Выявлено, что должностные лица КПТС в ходе проведения тендера на закупку топочного мазута марки М-100 произвольно установили отдельные критерии в конкурсной документации в части «техническая спецификация». Это было сделано по предварительному сговору с руководством ОсОО «Д.К.», которое хотело участвовать в намеченном тендере.

Таким образом, должностные лица КПТС в нарушение закона поставили в дискриминирующие условия других участников тендера. А ОсОО «Д.К.» предоставило заведомо подложный паспорт качества на топочный мазут.

Тендерная комиссия предприятия, зная, что ОсОО не соответствует требованиям, признала последнего победителем. В результате на расчетный счет ОсОО перечислено 8 миллионов 555 тысяч сомов, сообщили в ГП КР.

Начато следствие.