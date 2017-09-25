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Происшествия

В управлении мэрии Бишкека нарушили земельное законодательство

В управлении мэрии Бишкека нарушили земельное законодательство. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры КР.

По его данным, 20 декабря 2007 года комиссия по предоставлению прав на земельные участки в Бишкеке провела конкурс по предоставлению в аренду земельного участка площадью 0,09 гектара в жилом массиве «Ак-Ордо» под проектирование и строительство объекта социального, культурного и бытового назначения.

Комиссия признала победителем конкурса гражданина А.Т., предложившего наивысшую цену арендной платы — 100 тысяч сомов в год. 19 августа 2008 года между мэрией Бишкека и А.Т. заключен договор аренды.

Однако должностные лица управления земельных ресурсов мэрии с 2008-го по 2015 год незаконно занижали размер арендной платы за пользование названным земельным участком. Кроме того, после истечения 17 августа 2015 года срока договора аренды право на временное пользование участком не продлили. Однако А.Т. продолжал пользоваться землей незаконно.

Должностные лица УМС мэрии с 17 августа 2015 года начисление арендных платежей за фактическое использование земельного участка вовсе не производили.

В результате государству причинен материальный ущерб на 421 тысячу 505 сомов.

Уголовное дело для организации дальнейшего расследования направлено в Управление ГСБЭП Бишкеку.
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