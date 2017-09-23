Готовивших теракт во время выборов задержали в Кыргызстане

В Кыргызстане сотрудники Министерства внутренних дел и Госкомитета национальной безопасности задержали граждан, планировавших теракт во время президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что накануне на основании санкции суда проводился обыск в домах нескольких жителей города Токмака Чуйской области. В доме 39-летней жительницы города нашли книги, брошюры, около 40 листовок, аудио- и видеоматериалы предположительно экстремистской направленности. Кроме того, обнаружена и изъята граната РГД-5.

У другой токмакчанки, кроме большого количества сомнительной литературы, книг, брошюр, флешкарт, обнаружены предметы и компоненты, использовавшиеся для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявлен факт незаконного хранения огнестрельного оружия и боеприпасов. Изъят обрез ружья и патроны.

При обыске дома 50-летнего жителя Токмака нашли книги, брошюры, аудио- и видеоматериалы запрещенных экстремистских организаций. Кроме того, при обыске еще у одного местного жителя также обнаружена литература сомнительного толка.

Возбуждены уголовные дела по статьям 299 (возбуждение национальной, религиозной или межрегиональной вражды) и 241 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса. Задержаны трое. Назначены необходимые экспертизы. Начато расследование.