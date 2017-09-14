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Происшествия

У американских военных в Польше украли имущество на $55 тысяч

На железнодорожной станции Жагань (Любушское воеводство, Польша) обнаружили кражу из контейнера, принадлежащего американским военным. Об этом сообщило интернет-издание lenta.ru со ссылкой на RMF 24.  

По данным радиостанции, в ящике не было оружия, боеприпасов или взрывчатки.

В качестве трофеев ворам достались армейские зрительные трубы и приборы ночного видения.

Полицейские не уточнили, что именно украдено. Следователи говорят, что это было современное армейское оборудование.

Стоимость украденного, по предварительным оценкам, составляет $55 тысяч. Поисками имущества и воров занимаются местные прокуроры и военная жандармерия.

13 сентября в порт польского города Гданьск прибыли более тысячи единиц американской военной техники, в том числе танки, бронетранспортеры и самоходные гаубицы. Командующий 2-й бронетанковой бригадой полковник Дэвид Гарднер заявил, что его солдаты проведут следующие девять месяцев в Европе, участвуя в маневрах в пяти разных странах.
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