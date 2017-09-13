16:11
+20
USD 68.60
EUR 82.03
RUB 1.20
Происшествия

Родители обвинили подростков в изнасиловании их 8-летнего ребенка

Родители обвинили 10- и 11-летних подростков в изнасиловании их 8-летнего ребенка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Родители обратились в органы внутренних дел Жайылского района. По предварительному осмотру врачей разрывов или травм насильственного характера не обнаружено. Ребята — соседи, они играли в заброшенном местечке в «папу и маму». Дети в возрасте 10 и 11 лет не отвечают за свои действия. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних собрали материал и передали в Комиссию по делам детей», — сообщили в пресс-службе.
Ссылка:
просмотров: 517
Версия для печати
Материалы по теме
Врача, обвиняемого в изнасиловании ребенка, поместили в ИВС
Врача обвинили в изнасиловании ребенка. Возбуждено дело
Опять педофил? Родственник пытался изнасиловать пятилетнюю девочку
Уроженец Кыргызстана пытался изнасиловать журналистку НТВ
Во время рейда в Чуйской области задержали 11 пьяных водителей
По подозрению в разбое задержали уроженцев Иссык-Кульской области
Милиция просит помощи в опознании тела
В Чуйской области в горах обнаружили череп человека
В Жайылском районе проводы невесты закончились стрельбой из дробовика
Подростки признали насилие над 6-летним ребенком, а затем пожаловались на пытки
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке при попытке пройти в&nbsp;здание суда задержана снайпер из&nbsp;Донбасса В Бишкеке при попытке пройти в здание суда задержана снайпер из Донбасса
В&nbsp;Ошской области на&nbsp;пастбище обнаружен труп. Осторожно: фото! В Ошской области на пастбище обнаружен труп. Осторожно: фото!
Для кого? $810 тысяч пытались нелегально ввезти в&nbsp;Кыргызстан из&nbsp;Узбекистана Для кого? $810 тысяч пытались нелегально ввезти в Кыргызстан из Узбекистана
Врача обвинили в&nbsp;изнасиловании ребенка. Возбуждено дело Врача обвинили в изнасиловании ребенка. Возбуждено дело
Бизнес
Какой БОНУС выбрать&nbsp;&mdash; решать вам! Какой БОНУС выбрать — решать вам!
&laquo;МегаПомощник&raquo;: тарифы и&nbsp;услуги MegaCom в&nbsp;одном приложении «МегаПомощник»: тарифы и услуги MegaCom в одном приложении
Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы&nbsp;О! Пополняйте баланс без комиссии через новые терминалы О!
Интернет 4G&nbsp;LTE от&nbsp;MegaCom появился в&nbsp;14&nbsp;селах Прииссыккулья и&nbsp;Чуйской области Интернет 4G LTE от MegaCom появился в 14 селах Прииссыккулья и Чуйской области