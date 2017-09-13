Родители обвинили подростков в изнасиловании их 8-летнего ребенка

Родители обвинили 10- и 11-летних подростков в изнасиловании их 8-летнего ребенка. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

«Родители обратились в органы внутренних дел Жайылского района. По предварительному осмотру врачей разрывов или травм насильственного характера не обнаружено. Ребята — соседи, они играли в заброшенном местечке в «папу и маму». Дети в возрасте 10 и 11 лет не отвечают за свои действия. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних собрали материал и передали в Комиссию по делам детей», — сообщили в пресс-службе.