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Происшествия

Мужчина вез в Бишкек с Иссык-Куля более 1,5 килограмма марихуаны

Мужчина вез в Бишкек с Иссык-Куля более полутора килограммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 12 сентября по поступившей оперативной информации сотрудники СБНОН ОВД Балыкчи на 5-м километре автодороги Балыкчи - Ананьево - Каракол остановили автомашину «Хонда Одиссей», водитель которой занимается частным извозом по маршруту.

Один из пассажиров при виде сотрудников милиции начал нервничать. Стражи порядка решили осмотреть его личные вещи. В ходе досмотра в целлофановом пакете обнаружено 1,7 килограмма марихуаны.

Оказалось, что 38-летний местный житель И.Олег приобрел наркотик в Иссык-Кульской области и перевозил в Бишкек для личного употребления.

По факту возбуждено уголовное дело. Задержанный водворен в ИВС ОВД Балыкчи. Ведется расследование.
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