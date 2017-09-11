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Происшествия

В Джалал-Абаде задержали подозреваемого в серии грабежей

В Ноокенском районе Джалал-Абадской области задержан подозреваемый в совершении серии ограблений. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе УВД области.

По их данным, в правоохранительные органы обратилась 25-летняя жительница Ноокенского района, которая заявила, что 4 сентября в 6.45 на улице незнакомый мужчина 35-40 лет силой отобрал у нее мобильный телефон и 9 тысяч российских рублей. Позже другая жительница этого же района обратилась с заявлением о том, что 5 сентября в 22.00 в ее дом проник неизвестный мужчина 35-40 лет и, угрозой отобрав телефон стоимостью более 10 тысяч сомов, скрылся.

Как сообщается, по факту возбудили уголовное дело по статье 67 (грабеж) УК КР.

По горячим следам задержан ранее судимый житель Джалал-Абадской области А.Ш., 1978 года рождения. Решением Ноокенского районного суда он заключен под стражу на два месяца, говорится в сообщении.

УВД области просит всех, кто пострадал от рук задержанного, позвонить по телефону (03734) 5 00 59.  

УВД Джалал-Абадской области
Фото УВД Джалал-Абадской области. Подозреваемый в серии ограблений А.Ш., 1978 года рождения

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