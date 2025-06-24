От деятельности завода в Узбекистане страдает 60 тысяч жителей в Ноокене

От деятельности завода и мусорного полигона в Узбекистане страдает 60 тысяч жителей в Ноокене. Об этом заявлено на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике.

Депутат Замирбек Мамасадыков рассказал о негативном воздействии на здоровье местных жителей неприятного запаха и дыма, исходящих от завода и мусорного полигона. Они построены на территории Республики Узбекистан, граничащей с селом Достук Ноокенского района Джалал-Абадской области.

«Я сам родился и живу в селе Шамалды-Сай, которое находится рядом с этим заводом и полигоном. И не понаслышке знаю, как невыносимо жить в таких условиях. Когда завод по производству мыла на территории Узбекистана начинает работать, ветром в сторону нескольких кыргызских сел дуют вонючий запах и дым. Если посчитать, в совокупности страдает 60-70 тысяч жителей нескольких сел. Когда данный вопрос поднимался еще год назад на выездном заседании, узбекская сторона обещала в течение 10 дней закрыть и полигон, и завод. Однако прошел год, а ничего не изменилось. Это большая проблема для местного населения. Стоит отметить, что наличие мусорного полигона и завода по производству мыла взаимосвязано. Мусор сортируется, из него делается сырье, а из него мыло производят. Не было бы мусора, не появился бы этот завод. Надо решать этот вопрос в конце концов», — заявил нардеп.

Заместитель министра природных ресурсов, экологии и технического надзора Асель Раимкулова рассказала, что в настоящее время мусорный полигон закрыт, рекультивационные работы завершены.

«Нам сообщили, что завод временно приостановил свою деятельность. Но, как нам стало известно, временами он все же работает. Мы поднимали вопрос о необходимости совместного мониторинга, просили утвердить точную дату, но пока не получили от соседнего государства ответа. Продолжаются соответствующие переговоры с уполномоченным органами РУз», — сказала она.

Представители местных органов власти отметили, что завод запускают временами, обычно после 16.00. «Когда мы начинаем озвучивать претензии, завод останавливают. Хотя у нас есть все фото и видеоматериалы», — добавили они.

Члены комитета раскритиковали работу айыл окмоту, МИДа, уполномоченных органов за то, что уже год они не могут решить проблему, а 60 тысяч человек вынуждены страдать и дышать вредным воздухом. Комитет поручил ускорить решение вопроса.