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Происшествия

В Москве кандидат в депутаты покусал членов УИК

В Москве кандидат в депутаты покусал членов избиркома, сообщило РИА «Новости».

Инцидент произошел на одном из избирательных участков в столичном районе Дорогомилово. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на видеоконференции с информационным центром ЦИК рассказал, что полиция отнеслась к нарушителю порядка достаточно лояльно. С него взяли объяснения, искусанных проводили в травмпункт. После разговора с полицейскими кандидат вернулся на избирательный пункт, но вел себя уже тихо и спокойно.

Как сообщается, Горбунов попросил предусмотреть в расходах на выборы, в том числе президентские, средства на приобретение вакцин против бешенства. Глава ЦИК России Элла Памфилова отметила, что этот инцидент на самом деле вызывает смех сквозь слезы, и выразила надежду, что он станет единичным в масштабах страны.
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