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Происшествия

В Москве убили уроженца Кыргызстана

На юге Москвы в салоне автомобиля «Ауди А8» обнаружен труп мужчины. Об этом в полицию около полуночи сообщили прохожие, пишет KP.RU.

«В ночь с 1 на 2 сентября поступил звонок от прохожих, которые увидели возле дома 161 на Варшавском шоссе открытую «Ауди А8», в которой был мертвый мужчина, — рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МВД по Москве. — У него были колото-резаные ранения в области груди и спины».

Как удалось установить следователям, погибшему 37 лет. Мужчина приехал в Москву из Кыргызстана. В столице он был всего два месяца, документы на временное пребывание не оформлял и не работал. Не исключено, что приехал в гости. Что стало причиной убийства — сейчас выясняют следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» УК РФ.
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