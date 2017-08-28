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Происшествия

На границе с Таджикистаном задержали более 7 тонн контрабандного бензина

В районе села Кызыл-Кия Баткенской области задержали 7,4 тысячи литров контрабандного бензина. Об этом сообщила Государственная таможенная служба Кыргызстана.

По ее данным, автомобиль марки «Мерседес-Бенц 1520 OL» с государственными номерными знаками Кыргызстана задержали на границе с Таджикистаном. При проверке выяснилось, что товар без каких-либо разрешительных документов направляли контрабандным путем в соседнюю страну с целью продажи.

Общая стоимость бензина — 255 тысяч 300 сомов.

Материалы направлены в прокуратуру Ошской области.
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