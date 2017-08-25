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Замглаву «Хизб ут-Тахрир» в Кыргызстане осудили на 7 лет колонии-поселения

Заместителя главы «Хизб ут-Тахрир» осудили на 7 лет. Отбывать наказание Тынычбек Т. будет в колонии-поселении. Решение вынес судья Первомайского районного суда Бишкека Адылбек Субанкулов.

Уточняется, что Тынычбек Т., 1979 года рождения, занимает должность заместителя религиозно-экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», в функции которого входит координация деятельности областных лидеров экстремистского подполья.

«Тынычбек в декабре 2013 года в соцсети создал страницу «Хизб ут-Тахрир», которая до сих пор продолжает функционировать. В соцсетях Тынычбек опубликовал фотографию основателя «Хизб ут-Тахрир» Такиуддина ан-Набхани с флагом организации на заднем фоне», — говорится в обвинительной части.
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