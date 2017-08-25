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Происшествия

Из-за 70 тысяч сомов убили пенсионера в Панфиловском районе

Двое в Панфиловском районе убили пенсионера из-за 70 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области Кыргызстана.

По ее данным, 19 августа в дежурную часть ОВД Панфиловского района поступило сообщение об обнаружении трупа. Милиционеры установили личность мужчины,  им оказался 77-летний местный житель. В ходе осмотра тела обнаружены телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статье 97 (убийство) УК КР. Назначены необходимые экспертизы.

Следствие установило, что потерпевший проживал один, после его смерти пропали 70 тысяч сомов, личные вещи, паспорт и пенсионное удостоверение.

22 августа сотрудниками ОВД Панфиловского района по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимого 48-летнего жителя Жайылского района. Задержанный признался в преступлении. Следствие установило, что мужчина совершил убийство вместе с неким Акжолбеком, похищенные деньги они спрятали. В доме подозреваемого позже изъяли банку с деньгами, а в гараже нашли 50 граммов наркотиков.

23 августа задержали и второго подозреваемого.

В настоящее время они водворены в изолятор временного содержания ОВД Панфиловского района. Ведется следствие. 
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