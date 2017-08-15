Военная прокуратура Казахстана расследует инцидент на казахско-кыргызской границе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что 12 августа в 19.56 на участке пограничной заставы «Жасоркен» воинской части 2035 пограничный наряд обнаружил около 20 неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.

Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда подал команду «Стой!», на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.

Пограничник произвел предупредительный выстрел в воздух. Неизвестные продолжили закидывать их камнями. После чего пограничник произвел два выстрела в сторону нападавших и попал в голову нарушителя. Им оказался житель села Жасоркен Жамбылского района Е. Амиртаев.

В настоящее время в отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по статье «Применение насилия в отношении представителей власти».

Для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие.

Пограничная служба Кыргызстана отметила, что инцидент произошел не на приграничной территории.