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Происшествия

Хозяин французского ресторана расстрелял толпу нудистов за отказ одеться

Отдыхающих на одном из пляжей Корсики во Франции нудистов обстрелял хозяин местного ресторана. В результате одна из женщин получила ранение в ягодицу. Об этом рассказывает «Лента.ру».

Инцидент произошел на пляже Каратаджо в городе Порто-Веккью, поблизости от которого расположен поселок нудистов.

Как сообщается, владелец ресторана предложил группе отдыхающих нудистов одеться или покинуть заведение. Посетители ответили отказом, после чего ресторатор не выдержал и взялся за ружье.

В полицию поступило 10 обращений, ресторатора задержали, но были вынуждены отпустить в связи с отсутствием доказательств.

Во Франции нудизм регулируется государством. В ряде мест нудистам запрещено сливаться с природой, но к пляжу Каратаджо данный запрет не относится.
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