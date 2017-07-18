Саранча уничтожает пастбища и посевы в Нарыне

В Жумгальском районе Нарынской области появилась саранча, уничтожающая посевы и пастбища. Об этом сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана.

По их данным, в селе Куйручук саранча обнаружена на 2,5 тысячи гектаров. Вредители уже начали уничтожать шесть гектаров ячменя и 22 гектара пшеницы. Кроме этого, есть опасность заселения саранчи на 260 гектарах сельскохозяйственных угодий в селе Джаны-Арык, 480 гектарах в селе Баш-Кууган, 380 гектарах в селе Байзак.

Отмечается, что 17 июля специлисты МЧС обработали химикатами 1,17 тысячи гектаров земли в селе Куйручук.