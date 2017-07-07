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Происшествия

Кыргызстанец пытался ввезти на территорию ЕАЭС шкуры ослов, чай и ткань

Кыргызстанец пытался незаконно ввезти на территорию ЕАЭС товары на 5 миллионов сомов. Его задержали. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы.

По ее данным, таможенники в районе водохранилища «Торт-Куль» Баткенского района одноименной области остановили и проверили грузовой «Мерседес-Бенц 810».

При осмотре грузового отсека найдено 220 килограммов чая торговых марок «WATAN TAYEF», «FIVE STARS», «CHINA GREEN TEA», 1,1 тысячи метров ткани в рулонах и 700 необработанных шкур ослов.

Товар был без каких-либо сопроводительных документов, оформленных в таможенном отношении, подтверждающих легальность его ввоза на территорию Евразийского экономического союза. Общая среднерыночная стоимость груза оценивается в 5 миллионов 289 тысяч сомов.

Материалы дела переданы в прокуратуру Ошской области.
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