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В супермаркетах Бишкека изъяли контрафактный алкоголь

Сразу в нескольких крупных супермаркетах Бишкека изъяли контрафактный алкоголь. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, накануне ГНС провела рейд по выявлению контрафактной и сомнительной алкогольной продукции. Проверены гипермаркеты «Глобус», «Боорсок», «Бишкек оптомаркет»», «Фрунзе», магазины «Народный» и «Семь дней».

В ходе рейдового налогового контроля из реализации изъяли 859 бутылок алкогольной продукции с сомнительными акцизными марками на 145,6 тысячи сомов.

В гипермаркете «Глобус» изъяли 288 бутылок, в двух гипермаркетах «Боорсок» — 155 бутылок, в магазине «Народный» — 48, в магазине «Семь дней» — 16, в «Бишкек оптомаркет» — 307, в гипермаркете «Фрунзе» — 45 бутылок. В числе изъятой продукции 671 бутылка водки производства ОсОО «Аю», 11 бутылок — ОсОО «Ак Каз», 2 бутылки — ОсОО «Алби Прайм Компани», 154 бутылки — ОсОО «КАТ».
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