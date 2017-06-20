В Японии почти 700 человек доставили в больницы с тепловым ударом

В период с 12 по 18 июня в больницы Японии доставили с симптомами тяжелого теплового удара почти 700 человек (двое из них скончались). Это почти на сто человек больше, чем на предыдущей неделе, сообщило Главное пожарное управление страны, которое выполняет и функции скорой помощи, написал ТАСС.

По его данным, несколько десятков людей госпитализировали более чем на неделю. В мае от тяжелых последствий теплового удара скончались два жителя Японии.

Несмотря на наступление сезона дождей, на обширной части Японии стоит жаркая погода. Температура во многих местах, включая Токио, превышает 30 градусов Цельсия.

В прошлом году в стране погибли из-за жары более ста человек, десятки тысяч попали в больницы. Около половины пострадавших — люди старше 65 лет. Многие получили тепловой удар дома из-за нежелания включить кондиционер.