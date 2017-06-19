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Кыргызстанцев просят быть бдительными при покупке земельных участков

ГУВД Чуйской области просит кыргызстанцев быть осторожными при покупке земельных участков. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУВД.

Уточняется, что в 2017 году в Сокулукское РОВД поступило сообщение о земельном захвате в селе Кун-Туу. По факту возбудили уголовное дело по статьям «Самоуправство» и «Захват земель сельскохозяйственного назначения» УК КР.

По данным пресс-службы, следствие выяснило, что эти участки передавали не под строительство частных домов, а исключительно для использования в качестве сельхозугодий.

Приобретая земельные участки, необходимо тщательно проверять все документы на участок, а также обращаться в органы местного самоуправления для проверки.

ГУВД Чуйской области
«Для выяснения всех обстоятельств дела в отделение милиции доставлены две женщины, которые якобы продавали участки под строительство домов. На данный момент идет проверка информации», — говорится в сообщении.

Отмечено, что с 2009 года наложен мораторий на трансформацию земель сельхозназначения под строительство жилых домов.
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